ماذا قال ميشال معوض عن الأسماء التي طرحها جنبلاط وتخليه عنه؟

أشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض إلى أن "المشكلة في مبادرة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ليست بالتخلي عني بل بأنها غير منسّقة بشكل كاف معي ومع المعارضة".

وفي حديث للـ"ام تي في"، قال معوّض: "ستؤدي هذه المشكلة الى مزيد من التشدد لدى الطرف الآخر بدليل رفضهم اسماءه وتمسّكهم برئيس تيار المردة سليمان فرنجية واستجداء الدعم السعودي له".

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ولفت معوّض إلى أن "الحائط المسدود ليس في ترشيحي بل بالتخلي عن المشروع السيادي وسأناقش الامر مع جنبلاط واتمنى عدم تكرار اخطاء الماضي لأن البلد لا يحتمل مزيدًا من المساومات"، مشيراً إلى أن "اسماء جنبلاط مقبولة لدينا لكن تنقصها موافقة الطرف الاخر".

وتابع قائلاً: "فليتجرأوا وينزلوا اليوم بمرشحهم الى المجلس من دون انتظار تغيّر موازين القوى وليعقدوا جلسات متتالية وعندها لكل حادث حديث".