ملف الكهرباء في طليعة المواضيع... هذا ما بحثه الخليل ودوكان

إلتقى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مساء اليوم في مكتبه في الوزارة، السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي بيار دوكان، حيث تم استكمال البحث في ما طرح في اجتماعات سابقة، لناحية مساعدة لبنان، وفي الطليعة موضوع الكهرباء.

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