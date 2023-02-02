Advertisement

لبنان

ملف الكهرباء في طليعة المواضيع... هذا ما بحثه الخليل ودوكان

Lebanon 24
02-02-2023 | 13:11
A-
A+
Doc-P-1034844-638109659307852967.png
Doc-P-1034844-638109659307852967.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مساء اليوم في مكتبه في الوزارة، السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي بيار دوكان، حيث تم استكمال البحث في ما طرح في اجتماعات سابقة، لناحية مساعدة لبنان، وفي الطليعة موضوع الكهرباء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دوكان إلى واشنطن.. وملف استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان على طاولة البحث
lebanon 24
03/02/2023 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من السّراي وبعد لقائه ميقاتي.. ماذا أعلن دوكان عن ملف الكهرباء في لبنان؟
lebanon 24
03/02/2023 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دوكان بعد لقائه ميقاتي: سأزور أميركا خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين هناك السبل الآيلة لتحييد ملف الكهرباء في لبنان عن "قانون قيصر" الأمر الذي يتيح لبيروت حل أزمة الطاقة
lebanon 24
03/02/2023 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يستقبل السّفير المكلف بتنسيق الدّعم الدولي للبنان بيار دوكان
lebanon 24
03/02/2023 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24

يوسف الخليل

السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي

بيار دوكان

الكهرباء

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-02-02
16:11 | 2023-02-02
16:07 | 2023-02-02
14:52 | 2023-02-02
14:44 | 2023-02-02
14:40 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website