دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 63800 و64200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 63400 و63900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.