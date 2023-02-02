إطلاق الشهر الوطني لصحة الفم والأسنان عند الاولاد

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وفي السياق، قال المكاري: "يطيب لي أن أُشارككم في إطلاق الحملة الوطنية الممتدة طوال شهر شباط، والهادفة إلى التوعية على الوقاية من أمراضِ الفم والأسنان عند الأولاد في لبنان، وهم مستقبل وطننا وصحته ولسان حاله لسنين مديدة مقبلة". أطلقت "الجمعية اللبنانية لطب أسنان الأطفال"، بالتعاون مع نقابتي أطباء الأسنان في بيروت والشمال حملة "شباط، الشهر الوطني لصحة الفم والاسنان عند الأولاد في لبنان"، باحتفال اقيم مساء أمس في مقر نقابة أطباء الأسنان في بيروت، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، ممثلا بمدير العناية الطبية الدكتور جوزيف الحلو، وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، مديرة الارشاد في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري ممثلة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وعدد من النقباء والعمداء وممثلي الروابط والجمعيات والشركات وأعضاء مجالس وصناديق النقابة.وفي السياق، قال المكاري: "يطيب لي أن أُشارككم في إطلاق الحملة الوطنية الممتدة طوال شهر شباط، والهادفة إلى التوعية على الوقاية من أمراضِ الفم والأسنان عند الأولاد في لبنان، وهم مستقبل وطننا وصحته ولسان حاله لسنين مديدة مقبلة".



واضاف: "لعل الهم المشترك بين الجسمين الطبي والإعلامي في سلسلة النشاطات المرافقة لفعاليات الحدثِ هو إيصال الرسالة ونشر المعلوماتِ الصحيحةِ وحضّ الأهل على الاهتمامِ بصحة أسنان أولادهم، وذلك عبر الوسائل المرئية والمسموعة، ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار المكاري الى ان "الحملة في جوهرها إعلامية، إلا أنها أيضا وطنية تشمل جميع المناطق، سَواء من خلال رعايةِ وزارة الصحة العامة أو بالتعاون بين نقابتي بيروت وطرابلس ومن خلالِ إشراكِ الأطباءِ في كل لبنان. نعلم جميعا أن للإعلام دورا محوريا في الشأن الصحي والاجتماعي كما في حَمَلاتِ التوعية، وهو رافعة أساسية للتوعية، ولَطالما تحمل مسؤولية وطنية في هذا الإطار والتزم قضايا مجتمعه. وما حضورنا هنا اليوم إلا تجسيد لإيماننا العميق والثابت بهذا الدور البناء، الذي يبدو أكثر سطوعاً في زمن الأزمات، وما أكثرها".





واردف: "إن الحملة التي تقومون بها تتوخى الإرشاد والوقاية، وهذه أنجع السبل للحفاظ على صِحة سليمة من دون تكبدِ تكاليفِ علاجِ أصبحَ المواطنُ عاجزاً عن تحملها، وقد وَجَدَ نفسَهُ متروكاً بعد التقهقر المريع في التغطيةِ الصحية الأساسية من جرّاء الانهيارِ المالي. إنني إذْ أُحيي عملكم التطوعي المحترف، من خلال هذه الشَراكةِ الواسعةِ بينَ الجمعياتِ العلمية، أخُص بالذكر الجمعيةَ اللبنانيةَ لصحةِ أسنانِ الأطفال، ونَقابَتَي أطباءِ الأسنان في التزامهما المعاييرَ العلميةَ للعمل المجتمعي، برعاية مباشّرةٍ من وزارةٍ الصحة العامة، الحاضنةِ الوطنيةِ لأي نشاط صحي".





وختم: "تَعلَمونَ أن وزارة الإعلام حاضرة معكم في مَسعاكم التوعوي، بكل إمكاناتِها، للمُشاركةِ في إنجاحِ هذا العملِ الجادِّ والهادفِ إلى تحسينِ صِحةِ الأولادِ وبَلْسَمَةِ جروحٍ بالغة حفرت في وجدان الوطنِ عميقاً. وأعاهِدُكُم أن نَظل إلى جانبكم وأن تبقى أبواب الوزارة مفتوحة لكلِ نشاطٍ تقتَرحونه، شاكرا لكم دعوتكم الكريمةَ ومتمنياً التوفيقَ لجهودكم".