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لبنان

خدمات "أوجيرو" تعود غداً إلى هذه المنطقة

Lebanon 24
02-02-2023 | 13:37
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أعلن المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية عبر "تويتر" العودة التدريجية لخدمة الانترنت الى منطقة خلدة على أن تعود خدمة الهاتف غداً صباحاً.
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"أوجيرو"

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عماد كريدية

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