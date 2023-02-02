بالجرم المشهود.. عصابة تقع بقبضة شبّان من صغبين وهذا ما حصل

تمكّن شبّان من أهالي بلدة صغبين في البقاع الغربي من القبض على عصابة سرقة مؤلفة من أربعة لصوص من خارج البلدة، بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم سرقة احد المنازل.





وجرى تسليمهم الى مخفر درك مشغرة لاجراء المقتضى القانوني.

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