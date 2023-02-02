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لبنان

هل يشارك عمّال شركات المحروقات ومنشآت النفط في "إضراب الأربعاء"؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 14:05
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أعلن اتحاد عمال ومستخدمي البترول في لبنان الذي ينضوي تحت لوائه عمال شركات المحروقات ومنشآت النفط في الزهراني وطرابلس، في بيان اليوم، تأييده "قرار الإتحاد العمالي العام بالدعوة الى المشاركة في الإضراب نهار الإربعاء الواقع في ٨ شباط الجاري، واعتباره يوماً نضالياً نقابياً حضارياً تشاركياً مع كل القوى النقابية للانتفاض على واقعنا المأزوم الذي وصل الى شفير الإنهيار، دفاعاً عن لقمة عيش الفقراء بعد الغلاء الفاحش والتلاعب بسعر الدولار ورفع الدعم عن الدواء وانقطاعه".
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وتابع البيان: "من اجل الدفاع عن حصن العمال، الضمان الاجتماعي، وانصافاً لعماله وكل عمال لبنان فإن انهار الضمان الاجتماعي ينهار الوطن، ومن اجل الحفاظ على اهم المرافق في لبنان منشآت النفط في طرابلس والزهراني والتي أوصلتها السياسات المتعاقبة الى الهاوية ورأفة بمئات العمال المهددين بعد اقفال منشآت طرابلس، فليكن تحرك الإتحاد البترولي دفاعاً عن منشآت النفط في طرابلس ومن عاصمة الفيحاء عاصمة الفقراء والعمال والكادحين لنرفع الصوت عالياً للتضامن مع كل عمال لبنان وتحت راية ومظلة الإتحاد العمالي العام".
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