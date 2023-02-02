ماذا تضمّنت مقدّمات نشرات الأخبار المسائية اليوم؟

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون لبنان



يمكن القول إنه مع شهر شباط بدأ فعليا موسم الشتاء فزين الابيض جبال لبنان وحركت الأمطار أنهاره والسواقي بعد أشهر ثلاثة عجاف زادت طين مأساة اللبناني قهرا ويباسا الأمل كل الأمل أن يعوض شباط بأيامه المحدودة ما فات لبنان من موسمي السياحة والزراعة.

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هذا في الطبيعة اما في السياسة فثمة ما يحمله شهر المفاجآت من حراك محلي ودولي يؤمل أن يحدث خرقا في الجدار المقفل بدءا بالملف الرئاسي وعنوان هذا الحراك لقاء باريس المزمع عقده مبدئيا في السادس من الجاري في العاصمة الفرنسية ويجمع خمس دول معنية بالملف اللبناني وهي إلى فرنسا الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.

وما يمكن تسجيله عشية انعقاد اجتماع باريس تفعيل لدبلوماسية الدول المعنية باتجاهات عدة فبعد زيارة وزير خارجية قطر الاسبوع الفائت لطهران تحركت اليوم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نحو الرياض والتقت ولي العهد محمد بن سلمان في الوقت الذي كان موفد الرئيس الفرنسي السفير بيار دوكان يجري في بيروت محادثات مع الحكومة اللبنانية محورها تحييد ملف الكهرباء والطاقة عن عقوبات قيصر.

وتقاطع كل ذلك مع زيارة لافتة للسفير السعودي وليد البخاري لقائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة وتأتي الزيارة بعد جملة مواقف ولقاءات محلية ركزت على اسم العماد عون في ملف الرئاسة فهل من سيناريو رئاسي يجري العمل على بلورته للمصادقة عليه في لقاء باريس ويعلن عنه في بيروت.

هذا مع العلم أنه سبق للرئيس ماكرون أن نفى دخول بلاده بلعبة الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية اللبنانية.!

لقاء بن سلمان كولونا عشية اجتماع باريس حول لبنان ماكرون كان قد أعلن: لا تدخل لاجتماع فرنسا بالاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية.

يجري ذلك على وقع تقهقر الليرة اللبنانية أمام الدولار ومعها انهيار ما تبقى من قدرة للمواطن على الصمود وغداة رفع سعر الصرف الرسمي للدولار الى 15 ألفا علم أن مصرف لبنان بدأ يتوزيع طبعة جديدة من فئة المئة ألف في وقت تحتاج طبعة المليون ليرة الجاهزة وفق مصادر متابعة الى تعديل القانون.

في الخارج قطار التطبيع العربي مع إسرائيل يصل هذه المرة الى الخرطوم إذ يستعد السودان للانخراط في الاتفاقيات الابراهيمية بعدما حطت اليوم أول طائرة إسرائيلية في العاصمة السودانية.

وفي شرق أوروبا، رسائل بوتينية في احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد تتخطى أوكرانيا وفيها تهديد مبطن لألمانيا واوروبا قاطبة، إذ قال: من يدفع ألمانيا إلى حرب لا يدرك أن الحرب ستكون مختلفة.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



الأبيض ألقى رداءه الأنيق على معظم الأراضي اللبنانية في مشهد يعكس فأل خير.

العاصفة (فرح) تنحسر اليوم لتشتد قساوة السبت وتبلغ الذروة الأحد والإثنين.

بياض الطبيعة يوازيه سواد المشهد المعيشي والإجتماعي والمالي والإقتصادي في ظل منزلقات مرعبة يغذيها دولار لا تلجم جموحه تعاميم مصرفية وقضائية وأمنية ويلهب المحروقات بارتفاعات هستيرية.



في السياسة، حراك على خط الإستحقاق الرئاسي لا يفك عقده حتى الآن لكن ثمة ترقبا لما ستؤول إليه بعض الإتصالات والحوارات الثنائية ولا سيما تلك التي يقوم بها وليد جنبلاط.

على المستوى الخارجي يحضر الملف اللبناني في الجولة الخليجية التي بدأتها وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم وتقودها إلى السعودية والإمارات.

الجولة تزامنت مع إعلان مصدر دبلوماسي فرنسي أن اجتماع باريس بشأن لبنان مرجح انعقاده الاثنين المقبل.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



قضي الامر، وما كان مرجحا أصبح مؤكدا. وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت رسميا اليوم ان باريس ستستضيف الاثنين المقبل اجتماعاً مخصصاً للبنان يضم ممثلين عن فرنسا واميركا والسعودية ومصر وقطر، وذلك في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على ايجاد مخرج للازمة التي يتخبط فيها بلدهم.



الاعلان الرسمي من باريس تزامن مع تأكيد وزيرة الخارجية الفرنسية من الرياض ان فرنسا ستسعى مع السعودية وبقية شركائها في المنطقة الى تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤلياتها وايجاد مخرج للازمة الرئاسية. مقابل الحراك الديبلوماسي الفرنسي في الخارج حراك ديبلوماسي عربي في الداخل، اذ زار السفير السعودي وليد البخاري قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة فيما زار القائم بالاعمال الكويتي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي.



فاذا عطفنا الحركة الديبلوماسية اللافتة على الحركة السياسية التي يقوم بها جنبلاط في اتجاهات عدة ، يتأكد ان ثمة شيئا ما يعد ولو على نار هادئة. فهل يصل الحل الى خواتيمه، او يشكل فرصة ضائعة جديدة على طريق الاستحقاق الرئاسي؟



واذا كان الاثنين المقبل مهما على الصعيد الرئاسي، فانه مفصلي على الصعيد القضائي. اذ ينتظر ان يستجوب القاضي طارق البيطار الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. ومن المرجح ان الوزيرين السابقين لن يحضرا الى قصر العدل، ما يفتح الوضع امام احتمالات عدة. وبمعزل عن موقفي المشنوق وزعيتر فان ثمة سؤالا يطرح حول كيفية تصرف مدعي عام التمييز مع عودة البيطار الى مزاولة عمله. فهل يترك الامور تأخذ مجراها وهل يدع البيطار يزاول عمله، ام يتخذ قرارا ما يؤدي الى عرقلة استمرار التحقيق؟ ماليا، الدولار حافظ على ارتفاعه ملامسا عتبة الـ64 الف ليرة، اما الشؤون الحياتية فمعلقة على لائحة انتظار لا تنتهي. واللافت ما كشفه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من واشنطن، حيث اعلن ان قرض تمويل استجرار الغاز من مصر والطاقة من الاردن مجمد حاليا في البنك الدولي بسبب عدم انجاز كل الاصلاحات المطلوبة للكهرباء. فهل مسموح ان تستجر الحكومة الميقاتية لبنان الى العتمة الشاملة بسبب عجزها و فشلها ؟ على اي حال ، من يأمل من حكومة عنوانها الفساد ان تحقق اصلاحا؟!







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



بود كبير وتحيات التقدير – كانت زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ووفد من الكتلة للرئيس العماد ميشال عون...



فعلى مرمى ايام من الذكرى السابعة عشرة لارساء العلاقات التشاركية بين التيار الوطني الحر وحزب الله، حمل الوفد تقدير الامين العام للحزب وقيادته للرئيس عون، وللعلاقات الثنائية الوازنة التي عززت الشراكة الوطنية، ووفرت مناخا مؤاتيا لبناء مشروع الدولة، وحمت لبنان بالمعادلة الذهبية ..



ومن الرابية أكد النائب رعد حرص حزب الله وعزمه على مواصلة هذه العلاقة وفق الاسس التي اسهم الرئيس عون في ارسائها على الصدق والوضوح والشجاعة في مقاربة الاختلاف بروح حوارية جادة، وتفهم متبادل بعيد عن الضوضاء والصخب ..



وعن الاستحقاق الرئاسي فان الحراك الذي تحت الاضواء وذاك البعيد عنها لم يحسما الخيارات، على ان المحسوم لدى الاعم الاغلب من الأفرقاء هو ضرورة الحوار وتضافر الجهود للخروج من الفراغ ومستنقع الازمات ..



ولحث اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم وايجاد مخرج للازمة بحسب الخارجية الفرنسية، فان لقاء سيعقد الاثنين في باريس يضم مثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الاميريكة ومصر وقطر والسعودية..

وعلى الاراضي اللبنانية مطالب الناس معلقة على نوايا اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، وتعاميم حاكمه التي عممت الفوضى المالية ولم تكبح جموح الدولار الى الآن ..



وفي العتمة الاميركية المفروضة على لبنان محاولة فرنسية لاضاءة شمعة عبر منسق الدعم الدولي السفير بيار دوكان الذي يجول على المسؤولين بمهمة رسمية تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، بحسب بيان السفارة الفرنسية في بيروت ..



بحسب المقاومة في فلسطين فان الرسائل وصلت الى قيادة تل ابيب بان التمادي بالعدوانية أو الاستفراد بالاسرى غير مسموح، فيما رأى المحللون الصهاينة ان عدم وقوف حكومة نتنياهو عند الخطوط الحمر الفلسطينية سيتسبب بالحرب...



وعن الحرب النازية بوجهها الجديد على روسيا قال الرئيس فلاديمير بوتين، ان الرد عليها وعلى دباباتها القادمة لن يكون فقط بالدبابات، وان الشعب الروسي سيصد الغرب مجتمعا في هذه المعركة...







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



الدولار على تحليقه، والمنظومة على تصديها لكل اشكال الاصلاح. اما الناس، فعلى تساؤلاتهم اللامتناهية عن المصير، في ضوء الغموض الكامل على كل المسارات.

فالمسار الرئاسي معطل حتى اشعار آخر، بفعل الاصطفافات المعروفة، والمسار الحكومي معلق على نوايا الاستفزاز الصادرة عن رئيس الحكومة وداعميه، والمسار القضائي يترقب حلا للخلاف الاخير.

اما المشهد السياسي المحلي، الذي طبعته اليوم جولة بيار دوكان على المسؤولين، فتوزع ين حدثين:

الحدث الاول، الدعوة التي صدرت امس عن بكركي، والهادفة الى عقد حوار نيابي مسيحي-مسيحي حول ملف رئاسة الجمهورية… حوار سرعان ما رحب به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي كان اول المبادرين الى المناداة بحوار يرعاه الصرح البطريركي في الشأن الرئاسي. غير ان السلبية اتت من القوات، التي سارع مسؤولوها الى الادلاء بمواقف توحي بالامتعاض من الدعوة، على عكس الكتائب والنائب ميشال معوض وآخرين ضمن الفريق نفسه.

اما الحدث الثاني، فالزيارة التي قام بها اليوم وفد من كتلة الوفاء للمقاومة للرابية، حيث التقى الرئيس العماد ميشال عون على مسافة اربعة ايام من الذكرى السابعة عشرة لتفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



خبر فرنسي عن لبنان حرك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني. فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تستضيف الإثنين المقبل اجتماعا مخصصا للبنان يضم ممثلين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر ، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها بلدهم.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الموجودة حاليا في السعودية، عبرت عن "قلقها البالغ إزاء انسداد الافق في لبنان من الناحية السياسية"، حسبما قالت المتحدثة باسم الوزارة (آن-كلير ليجاندر) خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت إن فرنسا بحثت مع السعوديين وباقي شركائها في المنطقة في سبل "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة". والهدف من الاجتماع بحسب المتحدثة، هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.

الجدير ذكره أن موعد الإجتماع أعلن عنه أكثر من مرة خلال هذا الشهر .

في سياق الحركة الديبلوماسية، جاءت اليوم زيارة السفير السعودي وليد البخاري لقائد الجيش العماد جوزيف عون. الزيارة هي مؤشر رئاسي خصوصا لناحية التوقيت، من دون تبنّ رسمي.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



أعطت تحركات الساعات الماضية مؤشرات إلى تحريك الجماد الرئاسي..



وأقرب المواعيد نقلت خطاها بين باريس والرياض التي زارتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وعلى رياح القلق أبدت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية تخوفها البالغ إزاء انسداد الأفق في لبنان سياسيا وهي ناقشت مع نظرائها في السعودية تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة وهذه المخارج سيناقشها الاجتماع الخماسي الاثنين في باريس بحسب تأكيدات وزيرة الخارجية اجتماع الخمسة الكبار على أزمات لبنان تواكبه رئاسيا إشارات بعيدة المدى عن حراك سياسي لايزال جنينا وفي مرحلة التموضع والاستطلاع...



فعلى أطراف الأصابع تسير مبادرة جنبلاط بري الموصولة بشبكة بنشعي فيما لفتت اليوم زيارة قام بها السفير السعودي وليد البخاري إلى جاره في اليرزة قائد الجيش العماد جوزاف عون الخبر عن اللقاء اكتفى بالقول إنه تناول شؤونا مختلفة.

ولكن التوقيت والظرف السياسي لا يمكن أن يبتعدا عن العامل الرئاسي وقد رأت القوات اللبنانية في الزيارة أنها ترفع من أسهم قائد الجيش وتعزز فرص الحديث عن ترشيحه بحسب ما قال النائب جورج عقيص للجديد، والذي قرأ في المقابل عدم توافر غطاء دولي لسليمان فرنجية وغياب الإجماع المسيحي عليه، قائلا "ما بعرف من وين جايي خبرية عنده حظوظ"،



وتلتقي القوات في تقويمها لأصوات فرنجية مع التيار الوطني الحر، ولكن من دون أن يوافق الدكتور سمير جعجع حتى الآن على طروحات جبران باسيل للحوار والتلاقي، لأنه صنف دعوة باسيل هذه بالكاذبة وفي مجمل الصورة المسيحية على الرئاسة، أن الجميع يتمتعون بمواصفات جبران في التدليس السياسي وهم سيردون على دعوة القمة الروحية في بكركي بمزيد من المرونة والإيجابية صوريا وفخريا.

وأما في المضمون فكل على سلاحه أما على ضفة "التلحيم" السياسي، فقد نفذ حزب الله اليوم زيارة "على القلم والورقة" إلى الرئيس السابق ميشال عون وحرص فيها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على قراءة البيان الختامي للقاء، مطبوعا من دون زيادة أو نقصان منعا لانزلاق أي حرف غير مقروء وخفف رعد من البرق السياسي، مبديا الحرص على تفاهم مار مخايل لبناء الدولة. وهو يدرك أن التفاهم أصبح متراسا. في الدولة المفقودة ومن "خرم" دولة تسلل اليوم السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان بيروت، واستطلع مشروع الطاقة لاسيما استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وبعد اجتماعاته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، أعلن دوكان أنه سيزور الولايات المتحدة الأميركية في خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأميركيين في السبل الآيلة لتحييد ملف الكهرباء عن "قانون قيصر"، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة لافتا إلى ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة.. وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول...



ولكن لبنان يذوب الهيئة الناظمة في بحر الخلافات ويخضعها الى النظام الطائفي ما يعيق قيامتها وهي حال قيامة السوق السوداء من اسعار صرف فالتة بين منصات ونصابين.