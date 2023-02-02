مريضة سرطان تصرخ: نريد الدواء... لا نربد ان نموت (فيديو)

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بعد الصرخة التي وجهتها مريضة السرطان نانسي رفول عبر "فايسبوك"، أوضحت وزارة الصحة أنه حصل تأخير في تسليم دواء رفول من الشركة، فتواصلت الوزارة مع الشركة لتسريع عملية التسليم. وعليه تم تسليمه إلى مستشفى حيث تتلقى المريضة علاجها.وفي وقت سابق ناشدت مريضة السرطان نانسي رفول تأمين دواء السرطان في رسالة مؤثرة عبر فايسبوك قائلةً:"أنتظر دوائي في الوزارة. وعلى الرغم من أنه موجود فإن المستشفى لم تستلمه. وسبب التأخير سياسي. والفساد هو من سبّب المرض لنا".وسألت: "هل يا ترى المسؤول عن توزيع الدواء سيقبل أن يتأخر الدواء عن أمه أو أخته لو كانت مكاني"؟وناشدت: "نريد أدويتنا ولا نريد أن نموت وهذا حقنا. يا عيب الشوم عليكم.. كيف إلكن عين"!