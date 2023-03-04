ينتحل صفة رجل دين ويوهم الضحايا مع شريكه بانهم تحت تأثير السحر.. "الامن" يوقفهما وهذه صورتهما

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:



Advertisement - ع. ط. (مواليد عام 1957، لبناني)

- ع. ب. (مواليد عام 1963، لبناني)

بجرم نصب واحتيال، وانتحال صفة. في إطار المتابعة المسّتمرة للحدّ من جرائم النصب والاحتيال، وفي سياق التحقيق الذي أجرته مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول ادعاء إحدى المواطنات بحق كل من:ع. ط. (مواليد عام 1957، لبناني)ع. ب. (مواليد عام 1963، لبناني)بجرم نصب واحتيال، وانتحال صفة.

وفي التفاصيل، أقدم الأول على إيهام الضحية انها تحت تأثير السحر، وبغية التخلص منه أرسلها الى الثاني الذي ينتحل صفة رجل دين من الجنسية المغربية ويقيم داخل فندق في محلة طبرجا، حيث قصدته المدعية عدّة مرات، وكان يرتدي لباس رجل دين ويقوم بإشعال البخور وبمسح جسد الضحية بمواد سائلة، وكان يطلب من الأخيرة مبالغ مالية كبيرة بدل اتعاب وثمن المواد التي يستخدمها، وتمكّن من الاستحصال منها على ما يقارب الـ /50،000/ دولار أميركيّ.

على الأثر، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقّب، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد مكان تواجدهما، وألقت القبض عليهما.