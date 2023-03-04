هل يسبق الزلازل أصوات من الأرض وماذا يسمع البعض في عدة مناطق لبنانية؟.. الخبير الجيولوجي يوضح!

أوضح الباحث في علم الجولوجيا طوني نمر عبر "توتير" بعض الامور التي تطمئن المواطنين حول وقوع الهزات، وكتب قائلا: "ليس لدي أية معطيات جديدة لأغيّر رأيي على أساسها ولست من هواة اللعب بمشاعر الناس لا سلباً ولا إيجاباً.

الزلازل لا يسبقها أصوات من الأرض ولا يمكنني أن أعرف ماذا يسمع البعض في عكار وغيرها.

كوارث ٨ أذار موجودة فقط في رؤوس المنجّمين الذين لن يتوقفوا عن اعطاء التواريخ للكوارث المزعومة".

ليس لدي أية معطيات جديدة لأغيّر رأيي على أساسها ولست من هواة اللعب بمشاعر الناس لا سلباً ولا إيجاباً.

الزلازل لا يسبقها أصوات من الأرض ولا يمكنني أن أعرف ماذا يسمع البعض في عكار وغيرها.

كوارث ٨ أذار موجودة فقط في رؤوس المنجّمين الذين لن يتوقفوا عن اعطاء التواريخ للكوارث المزعومة. — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 4, 2023 Advertisement

وكان نمر قال في وقت سابق: "مرة جديدة، وبعيداً عن التهويل، نحن في شرق المتوسط نعيش على طول فالق البحر الميت الموثق تاريخياً بحدوث زلازل. كما ونعيش بمحاذاة البحر المتوسط الذي يحوي على تركيبات مسببة للزلازل والتسونامي. علينا تقبل الواقع وتثقيف أنفسنا والعمل على التأقلم مع محيطنا الجيولوجي للعيش بسلام". (رصد: لبنان 24)