نصار بحث مع فتحي في اختيار كفردبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية

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إستقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار بعد زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الإحتفالية باختيارها عاصمة السياحة العربية 2023 واستكمالا لجولته في منطقة كفردبيان (فقرا وعيون السيمان) في مكتبه في الوزارة، الامين العام للمنظمة العربية للسياحة وزير الطيران المصري الأسبق شريف فتحي، وبحثا خلال اللقاء في واقع القطاع السياحي والمشاريع المستقبلية، وفي مقدمها اختيار منطقة كفردبيان (فقرا وعيون السيمان) "عاصمة السياحة العربية الشتوية"، ووضعها على الخريطة السياحية العربية والعالمية.من جهة ثانية، عرض نصار مع وفد من جمعية "إنسان للبيئة والتنمية HEAD"، مشاريع عدة ضمن مذكرة التفاهم التي سبق ووقعها بين وزارة السياحة والجمعية، ومن أبرزها مشروع طريق النحل وهو طريق سياحي يربط القرى والمواقع كافة في قضاء جبيل التي يوجد فيها تربية النحل وإنتاج العسل.