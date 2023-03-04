فيديو مخيف من لبنان.. ألقوا ابن الـ14 عاما من على الجسر بعدما ابرحوه ضرباً

يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحادثة اعتداء على شاب في منطقة ضبية ورميه من على الجسر. وفي التفاصيل التي أوردتها ايضا صفحة "وينيه الدولة"، فقد أقدمت سيارة من نوع "ب أم اكس 3" بيضاء اللون، ذو زجاج داكن على ملاحقة شابين يبلغ احدهما من العمر 14 عاما، وذلك أثناء سيرهما أمام "le mall" في ضبية ولدى وصول السيارة بمحاذتهما ترجل منها أربعة شبان وقاموا بضرب الشاب والفتى وألقوه من على الجسر.

أقدمت سيارة من نوع ب أم اكس 3 بيضاء اللون ذو زجاج داكن على ملاحقة شاب وفتى يبلغ من العمر ١٤ عام أثناء سيرهما أمام le mall في ضبيه ولدى وصول السيارة بمحاذتهما ترجل منها أربعة شبان وقاموا بضرب الشاب والفتى حيث وقع الفتى من على الجسر #لبنان pic.twitter.com/qctqFfg7rF — | Nader Alatrash | (@N_Alatrash) March 3, 2023 Advertisement وبعد نصف ساعة تم انتشال الفتى ومعالجة الجروح التي اصيب بها. (رصد: لبنان 24)