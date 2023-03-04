فيديو مخيف من لبنان.. ألقوا ابن الـ14 عاما من على الجسر بعدما ابرحوه ضرباً

أقدمت سيارة من نوع ب أم اكس 3 بيضاء اللون ذو زجاج داكن على ملاحقة شاب وفتى يبلغ من العمر ١٤ عام أثناء سيرهما أمام le mall في ضبيه ولدى وصول السيارة بمحاذتهما ترجل منها أربعة شبان وقاموا بضرب الشاب والفتى حيث وقع الفتى من على الجسر #لبنان pic.twitter.com/qctqFfg7rF
— | Nader Alatrash | (@N_Alatrash) March 3, 2023
أقدمت سيارة من نوع ب أم اكس 3 بيضاء اللون ذو زجاج داكن على ملاحقة شاب وفتى يبلغ من العمر ١٤ عام أثناء سيرهما أمام le mall في ضبيه ولدى وصول السيارة بمحاذتهما ترجل منها أربعة شبان وقاموا بضرب الشاب والفتى حيث وقع الفتى من على الجسر #لبنان pic.twitter.com/qctqFfg7rF