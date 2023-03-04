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لبنان

فيديو مخيف من لبنان.. ألقوا ابن الـ14 عاما من على الجسر بعدما ابرحوه ضرباً

Lebanon 24
04-03-2023 | 09:38
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يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحادثة اعتداء على شاب في منطقة ضبية ورميه من على الجسر. وفي التفاصيل التي أوردتها ايضا صفحة "وينيه الدولة"، فقد أقدمت سيارة من نوع "ب أم اكس 3" بيضاء اللون، ذو زجاج داكن على ملاحقة شابين يبلغ احدهما من العمر 14 عاما، وذلك أثناء سيرهما أمام "le mall" في ضبية ولدى وصول السيارة بمحاذتهما ترجل منها أربعة شبان وقاموا بضرب الشاب والفتى وألقوه من على الجسر. 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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