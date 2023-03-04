الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة في السوق الموازية عصرا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت، ما بين 79500 و80000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، ما بين 79600 و79800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.