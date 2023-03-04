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لبنان

الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
04-03-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت، ما بين 79500 و80000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، ما بين 79600 و79800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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