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لبنان

التحول الزراعي الغذائي بين سلام والحاج حسن

Lebanon 24
04-03-2023 | 09:51
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إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وتم البحث في التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وخصوصا في ملف الأمن الغذائي.


كما تم التطرق إلى مشروع التحول الزراعي الغذائي الأخضر نحو التعافي الإقتصادي في لبنان، وتم الإتفاق على ان يكون هناك لقاءات متواصلة بين الفنيين في الوزارتين.
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