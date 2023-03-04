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لبنان

غدا الاحد.. ممنوع المرور على هذه الطرقات

Lebanon 24
04-03-2023 | 10:07
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صـدر عـن المديريّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة ما يلي: 

يُقام يوم غدٍ الأحد 5-3-2023، سباق ركض بطول 10 كلم، على الطريق الساحلي الممتد من مرفأ الناقورة وصولاً إلى "مفرق" البيّاضة، بالاتجاهين (ذهاباً وإياباً).
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لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيّارات على طول مسار السباق، اعتباراً من الساعة 7:30 ولغاية السّاعة 10:30 صباحاً،  وتحويل السّير إلى طرقات فرعيّة مجاورة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.            
 
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