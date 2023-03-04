بين الدعوة والموقف.. خطأ تقني!

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أدى خطأ تقني أمس الى الخلط بين دعوة نقيب المهندسين عارف ياسين الهيئة العامة للمهندسين المعماريين الاستشاريين الى الانتخابات يوم غد، وموقف اللائحة التي تضم المرشحين براء الحريري، فانيسا دموس، مصطفى حجازي، هالة يونس وناهدة خليل.والصحيح ان البيان الصادر امس كان للائحة المذكورة لا لنقيب المهندسين، الذي لم يكن له اي تصريح في هذا المجال، فاقتضى التوضيح.