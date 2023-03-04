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لبنان

أساتذة التعليم الثانوي: لا عودة إلى المدارس قبل تحصيل الحقوق

Lebanon 24
04-03-2023 | 11:06
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أصدرت لجنة الأقضية في رابطة أساتذة التعليم الثانويّ بياناً أعلنت فيه أنه "لا عودة إلى المدارس قبل تحصيل حقوق المُعلّمين وتصويت الجمعيات العمومية وفق الأصول".
وقالت اللجنة إنّه "أصبح لزاماً على الجميع تحمُّل المسؤولية الأخلاقية والأدبية إزاء ما يحدث"، مطالبةً بـ"إيضاح ذريعة الدَّولة بالعجز عن تمويل التعليم الرسمي"، وأضافت: "أساتذتنا الكرام، إننا إذ ندعوكم للثبات على موقفكم وعدم الاستماع لأبواق التهويل والترهيب من أيّ جهة أتت، ونوجّه التحية الى كل مدير  يرفض الخضوع للضغوط والاملاءات التي تحثه على إعادة فتح ثانويته خلافاً للقرار النقابي الذي أفرزته الجمعيات العمومية".
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