تخللها إطلاق نار.. مُطاردة بين "الجمارك" ومُهرّبين في عكّار

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ دورية للجمارك اللبنانية طاردت مُهرّبين في بلدة المسعوديّة - عكار، مساء اليوم السبت.

وتخلل المطاردة إطلاق نار بين الدورية والمهربين من دون وقوع إصابات، فيما تحدثت المصادر عن تضرّر سيارة الدوريّة.