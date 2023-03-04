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لبنان

المرتضى: أبناء المقاومة حوّلوا الدم الخضيب إلى سجلِّ بطولةٍ مليء بحكايات النصر

Lebanon 24
04-03-2023 | 12:26
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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، بياناً "بمناسبة ذكرى شهداء بلدة معركة الأبرار الذين اغتالتهم يد الإجرام الاسرائيلي في الرابع من آذار العام 1985"، وقال: "في غرة آذار من العام 1985، اغتال الإرهاب الإسرائيلي كلا من البطلين محمد سعد وخليل جرادي مع ثلة أخرى من الكواكب الميامين، فسقط حينها نصف الجنوب، وظن الغاصب أنه بذلك قد وأد المقاومة. لكن النصف الثاني بأبنائه الذين تجري في عروقهم دماء كربلاء، لبى النداء، وكان للمحتلين المرصاد، فضمد الجرح، وأوقد شعلة التحرير، وحول الدم الخضيب إلى سجل بطولة مليء بحكايات النصر والفداء".
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وختم: "رحم الله الشهداء، رحلوا لنبقى، ولتكون لنا حياة حرية وإباء".
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