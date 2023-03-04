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لبنان

وزير الزراعة للمزارعين: أنتم الشركاء في نهضة هذا القطاع لنحقق أمننا الغذائي

Lebanon 24
04-03-2023 | 12:33
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وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عبر "تويتر" رسالة لمزارعي ومزارعات لبنان كتب فيها: "أنتم الشركاء في نهضة هذا القطاع لنحقق أمننا الغذائي. سجلوا زرعكم واحفظوا حقكم!".
 
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لبنان

عباس الحاج حسن

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