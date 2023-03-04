وزير الزراعة للمزارعين: أنتم الشركاء في نهضة هذا القطاع لنحقق أمننا الغذائي

وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عبر "تويتر" رسالة لمزارعي ومزارعات لبنان كتب فيها: "أنتم الشركاء في نهضة هذا القطاع لنحقق أمننا الغذائي. سجلوا زرعكم واحفظوا حقكم!".

Advertisement