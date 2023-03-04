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لبنان

آخر مُفاجأة عن "صيرفة".. لن تتوقعوا ماذا حصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2023 | 13:14
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ "بعض المصارف أبلغت العديد من زبائنها مؤخراً توقف العمل بالتّعميم رقم 158، والذي يُفيد المودع من 400 دولار نقداً و 400 دولار على سعر الـ15 ألف ليرة لبنانيَّة". 
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وأشارت المصادر إلى أنَّ "بعض الزبائن أيضاً واجهوا رفضاً لتفعيل حساب صيرفة من أجل الإستفادة من تحويل الليرة إلى الدولار، وما تمّ اكتشافهُ أيضاً هو أنّ هناك مصارف طالبت زبائنها بدفع 27 دولاراً بدل خدمة لحساب صيرفة المُتوقف عن العمل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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