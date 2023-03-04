كم بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 79700 و80100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 79500 و80000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.