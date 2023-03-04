في بريتال.. ماذا ضبطت مخابرات الجيش؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ دورية تابعة لمخابرات الجيش في البقاع، ضبطت 3 سيارات مسروقة في بلدة بريتال، أحداها كانت سرقت صباح اليوم وأخرى قبل 4 أيام، والثالثة منذ أشهر كانت تستخدم خلال عمليات السرقة.

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