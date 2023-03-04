كلامٌ بالمباشر.. هكذا تحدث الجميّل عن الرئيس برّي

اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" سامي الجميل أنّ "الثنائي الشيعي افتتح معركته الرئاسية، إلا أنه لم يصل بعد إلى أكثرية 65 صوتاً لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية"، وأضاف: "في حال حصول ذلك وتحقّق عدد الـ65 صوتاً، لكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى جلسة انتخاب".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال الجميّل: "سنعطّل أي جلسة مُدبّرة لإيصال مرشح حزب الله، والفيتو على فرنجية داخلي وبري لم يعد رئيس مجلس نواب حيادي ويحتكم للدستور، بل أصبح فريقاً سياسياً يفتح المجلس وفق ما يُناسب فريقه".

وأكّد الجميل على ضرورة متابعة عملية التصويت بدقة، مشيراً إلى أنَّ "عذاب شهر أو شهرين لانتخاب رئيسٍ أفضل من العذاب لـ6 سنوات في ظلّ عهد شبيه بالعهد السابق"، وتابع: "بعض الدبلوماسيين يحاولون إيجاد حلول مهما كان الثمن، وطرحوا علينا فكرة رئيس جمهورية تابع للثامن من آذار مقابل رئيس حكومة يرضي العرب والغرب لكننا رفضنا ذلك رفضاً قاطعاً لأنّ الطرح غير منطقي، بينما هذا الأمر يُرضي فريق حزب الله".