الآن.. ماذا تشهد سحوبات الدولار والليرة من المصارف؟

اكتشف مواطنون مساء اليوم السبت أنّ معظم الصّرّافات الآليّة التابعة لمصارف عديدة، كانت فارغة تماماً من الليرة، ما يعني أنه ليس بإمكانهم الحصول على رواتبهم أو إجراء أي عملية سحب أخرى.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن ما تبيّن هو أنَّ معظم الصرافات الآلية تتضمن حالياً سيولة بالدّولار والذي يمكن سحبه على سعر "صيرفة" 70 ألف ليرة، علماً أن أغلب سحوبات الليرة التي حصلت جاءت من قبل موظفي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من دولارات "صيرفة" للشهر الثاني على التوالي.