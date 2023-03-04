الرياشي ينفي أمراً منسوباً إليه: "محض كذب واختراعات تافهة"

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غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يتمّ التداول بفيديو حول برنامج من أطلق الرصاصة الأولى، ليقول المقدم وضيفه، اني قد تمنيت على قناة "الجزيرة"، عدم بث هذا البرنامج باسم الحكومة".‏واضاف: "الكلام محض كذب واختراعات سخيفة وتافهة؛ ولو فعلت لأعلنت على الملأ. للعلم لم اسمع بهكذا برنامج من الاصل".