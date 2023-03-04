هذا جديد إصابات "كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير، مساء اليوم، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع إلى 1232204، كما تمّ تسجيل حالتي وفاة.

Advertisement