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لبنان

مقاربة نيابيّة مختلفة بعد طي صفحة المبادرات الرئاسيّة

Lebanon 24
04-03-2023 | 23:38
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كتبت هيام شحود في"الديار": تقول مصادر نيابية مطلعة إن اتساع مروحة المعارضين للحوار، قد دفع برئيس المجلس إلى إطلاق مرحلة جديدة من تحديد الخيارات والمواقف السياسية، عبر الحديث بصوتٍ عالٍ عن مسألة التعطيل أو مقاطعة جلسة الإنتخاب الرئاسية المقبلة، في ضوء التزام كتلٍ نيابية عدة في المعارضة و في محور "الورقة البيضاء" موقفاً محايداً في السجال الأخير، وبالتالي لم تحدد ما إذا كانت ستسير في أي دعوة لمقاطعة الجلسة الإنتخابية المقبلة، وذلك في حال تمّ توجيه الدعوة إليها في الأسبوع المقبل من قبل الرئيس بري. وفي هذا السياق، شددت المصادر النيابية على أن أي انتظار لتسوية خارجية في هذا الإطار، سيكون رهاناً خاطئاً كون المجتمع الدولي قد قرر أنه ليس في إمكانه ، أن ينوب عن اللبنانيين في تحديد المسار الذي سيسلكه الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن هذا المجتمع قد حدد موقفه في أكثر من مناسبة وكان لآخرها في محطة اللقاء الخماسي في باريس، حيث لم يصدر المجتمعون بياناً حول الملف اللبناني عموماً من أجل عدم التورط في أي سيناريو رئاسي أو تسمية مرشحين أو حتى تحديد مواصفات، باستثناء التأكيد على وجوب تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
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وبالتالي، فإن طي صفحة المبادرات التي كانت نشطت أخيراً، كانت الدافع الأساسي وراء مقاربة الإستحقاق مجدداً من زاوية مختلفة كما أشارت هذه المصادر، وذلك في ضوء التدهور الحاصل والعجز الواضح عن أية معالجات في ظل غياب رئيس الجمهورية.
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