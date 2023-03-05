جثة تطفو على سطح الماء... هذا ما حصل في صيدا صباحاً (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن عناصر فوج إطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني، من العثور على جثة تطفو على سطح الماء في ميناء الصيادين في صيدا ولم تعرف هوية صاحبها حتى اللحظة.



وعلى الفور، حضر عناصر الصليب الاحمر اللبناني والقوى الامنية الى المكان وتم نقل الجثة الى مستشفى صيدا الحكومي للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

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