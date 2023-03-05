Advertisement

لبنان

الشغور الرئاسي مستمر رغم المواقف والتحركات والتسوية لم تنضج بعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-03-2023 | 01:01
A-
A+
Doc-P-1044398-638136001473080186.jpg
Doc-P-1044398-638136001473080186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تؤشر المواقف السياسية التي تصدر عن غالبية الاطراف الى تبدّل ما في المراوحة القاتلة التي يشهدها الملف الرئاسي، والمرجّحة لان تستمر الى أمد غير منظور، وفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة ومعنية مباشرة بهذا الملف. حتى أن الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري اخيرا بتبني ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والسجالات التي اعقبته، لم يحرّك كثيرا الركود السياسي الحاصل،ولو أنه أعطى مؤشرا  اساسيا يتعلق باستبعاد قائد الجيش العماد جوزيف عون من ترشيحات "الثنائي الشيعي"وفريقه، في انتظار الموقف  المرتقب غدا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
Advertisement
وفي هذا السياق يقول مرجع سياسي بارز في لقاء خاص" لم يأت رئيس المجلس النيابي نبيه بري  على ذكر ، ولو مرة ، ان علاقته سيئة بقائد  الجيش العماد جوزاف عون وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب الله، فالحزب على تواصل مستمر ودوري مع القائد وبما تقتضيه المصلحة الوطنية والاستقرار والامن في البلد". 
ومع ذلك يبدو، كما يضيف المرجع" ان الثنائي حزب الله  والرئيس بري لا يضع فيتو على ترشيح قائد الجيش لكنه في الوقت نفسه ملتزم بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وبالتالي لا مكان عند الثنائي  للبحث في مرشح غير فرنجية، مع الاشارة إلى أن  هناك ارتياحا عند "الثنائي" الى أن  انتخاب قائد الجيش  لرئاسة الجمهورية يحتاج الى تعديل دستوري، والأمور ليست متاحة على المستوى المحلي ومرد ذلك الرفض المطلق من القوى السياسية على رأسها " كتلة لبنان القوي" لتعديل الدستور في ظل حكومة تصريف أعمال، لانتخاب العماد عون رئيسا ، وبالتالي فإن الخارج الداعم لوصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية  لا يمكن أن يفرض رئيسا مرفوضا من المكونّات المحلية الأساسية".
 وعلى هذا الاساس ، يضيف المرجع، فإن الحزب سيبقى متمسكا بفرنجية أسوة ببري الذي لم يسمع من السفيرة الأميركية دوروثي شيا  اي موقف ممانع لانتخاب فرنجية،  ورغم ذلك لا رئاسة في المدى المنظور، فالتسوية لم تنضج  بعد".

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
09:40 | 2023-03-07
09:34 | 2023-03-07
09:33 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website