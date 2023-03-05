تباينات قواتية على موقع أساسي: هل حسمت القيادة الامر؟

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تتسع التباينات بين عدد من الكوادر التابعة لحزب القوّات اللبنانية" في دائرة بيروت الأولى، أي الأشرفية الصيفي الرميل والمدور.فبعد التسريبات عن خلافات نيابية في البيت الداخلي في الأشرفية ، والتي نفتها "القوات"رسميا، يبدو أن خلافا جديدا يتظهر جلياً في تعيين منسق بيروت.وأشار مصدر حزبي الى أن التنافس وصل الى ذروته بين الكوادر الحزبية، حيث أن مجموعة وازنة تدعم وصول كريستيان الحصري الى هذا المنصب، فيما مجموعة أخرى ترشح المحامي ايلي شربجي، المرشح السابق الى الإنتخابات النيابية.هذا الخلاف في وجهات النظر أخّر صدور التعيين لأشهر، ولكن المصدر، أكد أن القيادة قد حسمت التعيين لصالح شربجي وسيصدر قريباً ولكن ربماً يكون له تداعيات ،كما جرت العادة،في هذه المنسقية.