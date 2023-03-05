الفاتورة "دوبلت"... وبالدولار!





صدرت تسعيرة إشتراك "الدش" عن شهر شباط الماضيّ بالدولار، واللافت أنّ الفاتورة أصبحت ضعفيّ ما كانت عليه سابقاً بالليرة اللبنانيّة.

فعلى سبيل المثال، كانت في شهر كانون الثاني حوالى 200 ألف ليرة، ومع دخول الدولار أيضاً في عمليّة تسعير الفواتير في قطاع "الكابل"، أصبح الإشتراك بـ5 دولارات أيّ ما يُوازي الـ400 ألف ليرة للإشتراك العاديّ الذي لا يشمل القنوات الرياضيّة وغيرها، ما يعني عمليّاً أنّ الفاتورة ستزداد قيمتها في حال ارتفاع الدولار في السوق الموازيّة.

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