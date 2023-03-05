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لبنان

في طرابلس... أطلق النار على شقيقه

Lebanon 24
05-03-2023 | 03:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" وقوع اشكال بين شقيقين في محلة "سوق العطارين" في طرابلس، حيث اقدم المدعو "ب.ع" على إطلاق النار بإتجاه شقيقه "ن.ع"، ما ادى الى اصابته بقدميه بطلقات نارية.

وعلى الفور، تم  نقل المُصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي. 
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