Advertisement

لبنان

كتاب مفتوح من بلدية كفردبيان الى وزير السياحة... ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1044435-638136089610780426.jpg
Doc-P-1044435-638136089610780426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت بلدية كفردبيان كتابا مفتوحا الى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد نصار، جاء فيه: "عطفا على الزيارة التي قمتم بها الى مراكز التزلج في المزار وفقرا في كفردبيان، حيث كان في استقبالكم رئيس بلديتها الدكتور بسام سلامة وأعلنتم مشكورين عن نيتكم العمل على ترشيح كفردبيان لتكون عاصمة السياحة الشتوية العربية. وحيث ان القيمين على صفحات التواصل الاجتماعي التابع لحضرتكم قد اوردت الخبر بشكل مشوه بحيث أدخلت بشكل مستغرب بلدة فاريا المجاورة في حملة التسويق لهذا الموضوع، وتم إيراد عبارة رؤساء بلديات المنطقة. وعليه يهم مجلس بلدية كفردبيان أن يلفت إنتباهكم الى الامور الاتية: إن كفردبيان بلدة مستقلة تضم مراكز التزلج في المزار وفقرا، ولها مجلس بلدي ورئيس بلدية لا شركاء لها لا شمالا ولا جنوبا وليست منطقة تضم عدة بلدات، وبالتالي التسويق لهذا الحدث يجب أن يتحدد بكفردبيان وحدها دون سواها. مع إحترامنا ومحبتنا لبلدات الجوار وحرصنا على أفضل علاقات حسن الجوار معهم ولكن ما لله لله وما لقيصر لقيصر ولن نقبل أن نتشارك بالاستفادة المعنوية من مقومات كفردبيان السياحية التي من حق البلدة وابنائها مع أحد".
Advertisement

وتابعت البلدية بيانها: "مع كامل تقديرنا لجهودكم لتنشيط السياحة في لبنان ولكن يجب ان يعطى لكل صاحب حق حقه ، فأنت لا تقبل مثلا أن يتم تسويق اسم سوريا والاردن وغيرها من بلدان الجوار على حساب لبنان. إن كفردبيان هي الوجهة الوحيدة في الدول العربية التي تتمتع بكل هذا التنوع السياحي الشتوي والصيفي والدليل عدد الزوار الذين يتوافدون الى هذه المنطقة في كل الفصول للتمتع بمزاياها الفريدة وهي تشكل رافعة وغنى للسياحة اللبنانية. فاقتضى التوضيح".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
09:40 | 2023-03-07
09:34 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website