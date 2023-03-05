كم سجل سعر دولار السوق الموازية صباح اليوم؟

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد ما بين 79600 و80000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار قد تراوح عند الإقفال مساء أمس ما بين 79700 و80100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.