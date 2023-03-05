Advertisement

لبنان

ينشطان بين كسروان والمتن... مروّجا مخدرات يقعان في قبضة "المعلومات"

Lebanon 24
05-03-2023 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1044444-638136103770879388.jpg
Doc-P-1044444-638136103770879388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق المتن وكسروان.
Advertisement

وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد المروجين وتوقيفهما.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت من كشف هويتيهما، وهما كل من:
- م. ن. (مواليد عام 1991، سوري)
- ج. ق. (مواليد عام 1991، لبناني).

وبتاريخ 24-2-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في أثناء قيامهما بترويج المخدرات في مدينة جبيل على متن سيارة نوع هوندا لون جردوني جرى ضبطها.

وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط /297.5/ غرام من مادة الكوكايين مقسمة في علب وكبسولات وأظرف ومعدة للترويج.

وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في مناطق المتن وكسروان على متن سيارة الهوندا التي ضبطت بحوزتهما، تم حجزها عدليًا.

وقد أودع الموقوفان والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
09:40 | 2023-03-07
09:34 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website