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لبنان

عند الحدود الجنوبية... حركة كثيفة للعدو الاسرائيلي

Lebanon 24
05-03-2023 | 04:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية إسرائيلية قوامها حوالي 5 عسكريين بتمشيط الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل، انطلاقا من منطقة العبارات حتى بوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون.
 
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وخلال عملية التمشيط، أقدم عناصر الدورية على التوقف بشكل متتالي عند الاعمدة الحديدية لتفحص اجهزة المراقبة المثبته عليها.
 
وقامت  عناصر اخرى بتفقد السياج الحدودي المقابل لسهل مرجعيون وتلة الحمامص في خراج بلدة الخيام بمحاذاة معمل الفاكهة من الجهة الغربية لمستعمرة المطلة دون ان يسجل خرق لخط الانسحاب في تلك المحلة.
 
كما سجل ايضاً تحرك لدوريات عسكرية اسرائيلية في بساتين التفاح المحية من الجهة الجنوبية لمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على بلدتي العديسة وكفركلا .
وفي الجانب اللبناني سجل دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من الخط العسكري لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.
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