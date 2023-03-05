مفاجأة في طقس لبنان غداً.. ترقبوا ما سيحدث!

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "طقساً مستقرّاً ودافئاً يؤثّر على لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع ارتفاع ملموس بدرجات حرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة اليوم الأحد، يرافقها نشاط في سرعة الرّياح الّتي تقارب الـ70 كلم/س اعتبارًا من بعد الظّهر".

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وبحسب الدائرة، فإنّ الطّقس سيتشهد تقلبات يوم غد الإثنين، مع تساقط بعض الأمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، على أن يستقرّ نسبياً يوم الثّلاثاء.

كذلك، فقد أشارت الأرصاد الجوية إلى أنّ معدل درجات الحرارة لشهر شباط هو بين 13 و21,7 درجات مئويّة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ5 درجات. كذلك، فإن الرياح ستنشط وتشتد أحياناً اعتباراً من بعد الظهر وتقارب الـ70 كلم/س وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار. مع هذا، فإن الرطوبة سترتفع خلال الليل وسط تلبد الغيوم الأمر الذي يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل الاثنين/الثلاثاء.

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة وتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً تكون موحلة اجمالاً.

الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.