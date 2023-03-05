ياسين من قطر: للتضامن مع لبنان ودعمه في مواجهة ازماته المتعددة

Advertisement

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين وسفيرة لبنان في قطر فرح بري في افتتاح مؤتمر الامم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي ينظم في دورته الحالية في الدوحة، برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.يناقش المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها البلدان الاقل نموا خاصة تأثيرات وباء كورونا والتغير المناخي وازمة الطاقة على هذه الدول. ويطرح المشاركون افكارا جديدة للحصول على تعهدات من الدول الصناعية ومؤسسات التمويل الدولية لدعم الدول الاقل نموا في مواجهة تحدياتها التنموية.وشدد ياسين في المؤتمر واللقاءات الجانبية، على "ضرورة التضامن مع لبنان ودعمه في مواجهة ازماته المتعددة والتعاطي بمسؤولية دولية مشتركة لاستضافته اكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه في العالم يقطنون في مناطق تتعرض لضغوط اقتصادية واجتماعية وبيئية جمة شبيه بواقع الدول الاقل نموا".