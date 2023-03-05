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لبنان

خبيرٌ يكشف رقماً مقلقاً عن وضع "الأسر اللبنانية".. ماذا قال؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 04:46
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كشفَ الخبير في شركة "الدوليّة للمعلومات" محمد شمس الدين أنّ "70% من الأسر اللبنانية تعاني من حالة عوَز"، مشيراً إلى أنّ هناك نسبة كبيرة من المواطنين باتت عاجزة عن تأمين بدل إيجار المنزل الذي يكلف 5 ملايين ليرة لبنانية".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال شمس الدين: "الأسرة بحاجة إلى 700 ألف ليرة فقط للمياه وذلك بغض النظر عن الأمور الأخرى، وما يبدو هو أنّ الإنهيار السياسي مُبرمج".
 
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