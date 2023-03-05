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لبنان

خدمة مهمة من "أوجيرو" غير متوفرة.. ما هي؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 05:10
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن خدمة الاتصالات الدولية عبر الرمز 100 غير متوفرة حالياً نتيجة عطل طارئ. 
 
وأكدت "أوجيرو" أن فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة". 
 
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