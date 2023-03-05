مأساة جديدة.. إبن شقيقة أحد القضاة ينتحر!

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الجثة التي عُثر عليها صباح اليوم في الوردانية، تعود لشابٍ يدعى "م.إ."، وهو إبن شقيقة أحد القضاة البارزين.

وحالياً، فإنّ التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الوفاة، علماً أن الضحية هو موظف في أحد قصور العدل.