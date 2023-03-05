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لبنان

قرار عاجل بإخلاء مبنى في هذه المنطقة... ما علاقة "الهزّة الأرضيّة الكبيرة"؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 06:01
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أصدر رئيس بلدية ديرعمار خالد الدهيبي قراراً بإخلاء مبنى داخل البلدة بعد الكشف عليه من قبل فرق الهندسة، وجاء في البيان:
 
"جانب المقيمين في البناء القائم على العقار رقم ٧٦٩ ديرعمار 
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السادة المقيمين في هذا البناء، بعد الهزة الارضية الكبيرة التي حصلت في شباط 2023 و بعد الكشف على البناء تبيّن وجود تصدع كبير في الأعمدة والحيطان بالإضافة سلاخات في الباطون، مما يشكل خطرا عليكم جميعاً،

لذلك تبلغكم بلدية ديرعمار بضرورة إخلاء البناء بأسرع وقت ممكن حفاظاً على صحتكم وأرواحكم".
 
 
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