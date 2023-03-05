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لبنان

كسبار: المرحلة صعبة لكننا نعمل لتسيير أمور المحامين

Lebanon 24
05-03-2023 | 06:26
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أكّد نقيب المحامين ناضر كسبار أنّ "النقابة تعمل ليلاً ونهاراً لمتابعة كافة المواضيع التي تعني المحامين وأعمالهم رغم المرحلة الصعبة القائمة"، معلناً أن "النقابة ستتابع الإثنين الإختبارات الشفهية لطالبي التدرج". 
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كلام كسبار جاء خلال غداء تكريمي في القليلة، حيث قال: "تعبنا كل هذا التعب لكي ننجح في النقابة ونتابع كل المواضيع، وعند أي تقصير، نتمنى لفت النظر اليه لكي نقدم الأفضل".

وعن ملف التأمين، أكد كسبار "التحضير لدفتر الشروط"، وأضاف: "كل الأمور أصبحت جاهزة وسيتم في 8 آذار فض العروض".

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