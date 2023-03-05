كسبار: المرحلة صعبة لكننا نعمل لتسيير أمور المحامين

أكّد نقيب المحامين ناضر كسبار أنّ "النقابة تعمل ليلاً ونهاراً لمتابعة كافة المواضيع التي تعني المحامين وأعمالهم رغم المرحلة الصعبة القائمة"، معلناً أن "النقابة ستتابع الإثنين الإختبارات الشفهية لطالبي التدرج".

Advertisement

كلام كسبار جاء خلال غداء تكريمي في القليلة، حيث قال: "تعبنا كل هذا التعب لكي ننجح في النقابة ونتابع كل المواضيع، وعند أي تقصير، نتمنى لفت النظر اليه لكي نقدم الأفضل".



وعن ملف التأمين، أكد كسبار "التحضير لدفتر الشروط"، وأضاف: "كل الأمور أصبحت جاهزة وسيتم في 8 آذار فض العروض".



