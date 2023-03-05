التربية في "التقدمي" تشكر كل من ساعد في مطالب المعلمين: سنواكب تنفيذ الوعود

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صدر عن مفوّضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:مع إعلان روابط المعلمين والأساتذة والمتعاقدين في مختلف مراحل التعليم الرسمي العودة المشروطة إلى التدريس وتعليق الإضراب، فإن مفوّضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي تتوجه بالتحية إلى كل أفراد القطاع التعليمي في لبنان، وتؤكد استمرارها إلى جانبهم في العمل والنضال لأجل تحصيل كامل المطالب المشروعة التي يرفعونها، إذ إنها حقوق بديهية لهم، لا بد من مواصلة الجهود لتحقيقها، وفي مقدمها الموضوع الاستشفائي الذي ستعمل المفوضية بشكل حثيث مع كل المعنيين على متابعته وإقراره بما هو متوفر من إمكانيات.وإذ تشكر المفوضية جميع من تعاون وعمل وساعد وأيّد مطالب المعلمين والأساتذة، وآمن بضرورة تحقيقها حرصاً على كرامة المعلمين وعلى حق الطلاب بالتعلم وعلى حماية ما يمكن من المستقبل التربوي، فإنها ستواكب عن كثب تنفيذ كل الوعود والقرارات التي تم اتخاذها لضمان حصول المعلمين على ما وُعِدوا بتحقيقه بشكل تام.