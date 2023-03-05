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لبنان

إستنفار عند الحدود.. ضابط في الجيش يدفع عسكريّاً إسرائيليًا (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2023 | 06:51
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أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، أنّ هناك إستنفاراً متبادلاً بين الجيش وقوات العدوّ الإسرائيليّ عند الحدود، بعدما قام ضابط في الجيش بدفع عسكريّ إسرائيليّ واقتلع وتداً حديديّاً كان يزرعه خارج الخطّ الأزرق، فيما وصلت قوات "اليونيفيل" إلى المكان، وتعمل على التهدئة.
 
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