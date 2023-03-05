إستنفار عند الحدود.. ضابط في الجيش يدفع عسكريّاً إسرائيليًا (فيديو)

إستنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد اقدام ضابط في الجيش على دفع ضابط صهيوني و اقتلع وتدٍ حديدي كان يزرعه العدو خارج الخط الأزرق وقوات #اليونيفيل تتدخل . pic.twitter.com/wvBY4H5XQz — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 5, 2023

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لحظة احتدام التدافع بين الجيش اللبناني وبعض ألأهالي وجنود العدو قرب الخط الأزرق عند حدود بلدة #عيتا_الشعب .



أجواء الإستنفار خفت بعد تراجع العدو . pic.twitter.com/IwIC5OA2Dd — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 5, 2023

كذلك، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 5 / 3 /2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.