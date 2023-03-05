إستنفار عند الحدود.. ضابط في الجيش يدفع عسكريّاً إسرائيليًا (فيديو)

إستنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد اقدام ضابط في الجيش على دفع ضابط صهيوني و اقتلع وتدٍ حديدي كان يزرعه العدو خارج الخط الأزرق وقوات #اليونيفيل تتدخل . pic.twitter.com/wvBY4H5XQz
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 5, 2023
إستنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد اقدام ضابط في الجيش على دفع ضابط صهيوني و اقتلع وتدٍ حديدي كان يزرعه العدو خارج الخط الأزرق وقوات #اليونيفيل تتدخل . pic.twitter.com/wvBY4H5XQz
لحظة احتدام التدافع بين الجيش اللبناني وبعض ألأهالي وجنود العدو قرب الخط الأزرق عند حدود بلدة #عيتا_الشعب .
أجواء الإستنفار خفت بعد تراجع العدو . pic.twitter.com/IwIC5OA2Dd
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 5, 2023
لحظة احتدام التدافع بين الجيش اللبناني وبعض ألأهالي وجنود العدو قرب الخط الأزرق عند حدود بلدة #عيتا_الشعب .
أجواء الإستنفار خفت بعد تراجع العدو . pic.twitter.com/IwIC5OA2Dd
دورية من الجيش تجبر دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/XuMThZrGIH pic.twitter.com/2TE44kLuTC
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 5, 2023
دورية من الجيش تجبر دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/XuMThZrGIH pic.twitter.com/2TE44kLuTC