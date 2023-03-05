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لبنان
أساتذة يدعون الى الامتناع عن التدريس غدا
Lebanon 24
05-03-2023
|
07:06
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دعا أساتذة في ملاك التعليم الثانوي /لجنة الاقضية، الاساتذة الى الحضور الى الثانويات غدا من اجل التوقيع مع الامتناع عن التدريس، وقالوا في بيان: "بعدما تنصلت الروابط من تعهداتها، وبعدما أمعنت في انتهاك النظام الداخلي، وبما أن قرار العودة قرار مصيري ويجب أن يصدر عن الجمعيات العمومية حصرا وبما أن قرار العودة المذل يعد غطاء للفساد المستشري في الدوائر التربوية، ها نحن اليوم ندعو الزملاء الأساتذة إلى التوقيع يوم الاثنين في الثانويات مع الامتناع عن التدريس.
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كما دعوا الهيئة الإدارية إلى الاستقالة فورا، "لأنها أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة الراهنة، وفقدت الثقة بها"، وتمنت المشاركة الحاشدة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية الساعة ال 11 من يوم غد الإثنين في 6 من الحالي.
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