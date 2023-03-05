وزارة الاشغال باشرت فتح طريق القموعة - الشنبوق- القبيات المقفلة بالثلوج

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن وزارة الاشغال العامة والنقل باشرت عملية فتح طريق القموعة -الشنبوق- القبيات المقفلة منذ العاصفة الاخيرة.



وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد عكار خالد ديب الى ان "تحسن الظروف المناخية سمح بالبدء باعادة فتح هذه الطريق، لكن ثمة مواقع عديدة تصعب فيها المهمة، وخاصة ان سماكة الثلج في هذه المواقع تبلغ اكثر من 4 أمتار". كما اكد انه "فور اتمام هذه العملية، ستعمل الجرافات على اعادة فتح طريق مشمش- مرجحين- الهرمل التي لا تزال مقفلة بسبب تراكم الثلوج".

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