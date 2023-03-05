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لبنان

حادثة مرعبة في اهدن... ريتا أُصيبت بجروح في مختلف أنحاء جسدها وهذا ما جرى معها

Lebanon 24
05-03-2023 | 08:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ريتا ض.، تعرّضت لهجوم من كلاب شرسة في منطقة اهدن، وأُصيبت بجروح متفرقة في جسدها، وقد عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على نقلها الى المستشفى  للعلاج.
 
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وخضعت ريتا لجراحة في مستشفى "fmc"، ووضعها مستقر.
 
 
وأصدرت بلدية زغرتا - اهدن بيانا اعتبرت فيه أن "بيانات الشجب والاستنكار لما تعرضت له الشابة الزغرتاوية ريتا الضعيف التي نهشتها الكلاب الى حد الافتراس اليوم في اهدن لا تكفي"، ملتمسة "شفاعة سيدة الحصن ان تكون طبيبة ريتا وتتماثل للشفاء التام قبل قذف الاتهامات وتبادلها على صفحات التواصل الاجتماعي".

واوضحت أنها "شكت بأوقات سابقة مرتين للدوائر المختصة على المدعو (صاحب الكلاب م د) لردعه، لاننا كنا على ثقة انه ليس كل مرة تمر الحوادث على سلامة، وكذلك قامت البلدية بمصادرة هذه الكلاب بعد ورود شكاوى بخصوص مهاجمتها المتكررة للمارة".

وأشارت الى انها "تلاحق محضر الشكوى لتوقيف صاحب هذه الكلاب واتخاذ ما يلزم من عقوبات قانونية بحقه" .
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